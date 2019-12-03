«Белавиа» запускает рейс в казахстанский Актау с 2020 года

Стороны договорились расширить воздушное сообщение.

«Скальная тропа» в Актау. Фото: lada.kz

«Увеличено количество частот между двумя странами, а также назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По итогам достигнутых договоренностей авиакомпания «Белавиа» увеличит рейсы из Минска в Алматы с пяти до семи в неделю, а также с летнего периода 2020 года откроет регулярный рейс в Актау с частотой три рейса в неделю.