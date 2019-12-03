Лукашенко рассчитывает, что Белград поддержит инициативу «Хельсинки 2.0»

Беларусь рассчитывает, что Сербия поддержит инициативу официального Минска о запуске нового широкого международного диалога по вопросам безопасности на континенте.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Сербия должна быть в числе государств, заинтересованных в обсуждении проблем мировой безопасности, сказал Александр Лукашенко 3 декабря в Белграде, выступая перед депутатами сербского парламента.

«Беларусь выдвинула инициативу об обновлении широкого диалога от Атлантики до Владивостока по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества. Считаю, что Сербия будет в числе государств, заинтересованных в обсуждении этих проблем. Ведь Югославия в свое время была одним из основоположников Движения неприсоединения. Эта организация позволила странам так называемого третьего мира заявить о себе на международной арене, донести свой голос до великих держав», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент Беларуси говорил о нарастании напряженности в отношениях между странами, расшатывании основ глобальной безопасности, увеличении числа региональных конфликтов.

Любые споры необходимо решать исключительно мирным путем, на основе норм международного права, отметил Лукашенко.

Официальный Минск уже не первый год продвигает необходимость запуска инициативы, получившей название «Хельсинки 2.0» или Минский процесс, но пока не получил в этом вопросе значительной международной поддержки.