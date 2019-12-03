Беларусь и Россия подписали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год

Годовые объемы поставок Минэнерго РФ пока не раскрывает.

«Цифры и объемы мы комментировать не можем», — сообщили БелаПАН в Министерстве энергетики России.

В свою очередь в концерне «Белнефтехим» сообщили, что пока «не поступал баланс, подписанный компетентными органами с российской стороны».

В соответствии с договоренностями на этот год Беларусь получает из России для переработки на НПЗ 18 млн тонн нефти. Еще 6 млн тонн нефти «перетамаживаются», а пошлины с этого объема идут в белорусский бюджет. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года, чтобы компенсировать высокие цены на газ для Беларуси. Договоренность истекает в этом году.

В белорусском бюджете на следующий год заложены потери в 951 млн рублей (423,6 млн долларов) от «прекращения срока действия договоренностей с Российской Федерацией в нефтегазовой сфере». В начале ноября этого года в Палате представителей заместитель министра финансов Юрий Селиверстов сообщил, что договоренность с Россией о продлении «перетаможки» пока не достигнута.

Россия увязывает решение вопросов в нефтегазовой сфере с углублением экономической интеграции между странами. Минск настаивает на компенсации за налоговый маневр, а также на снижении цены на газ до внутрироссийской. Вопросы двустороннего сотрудничества Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят 7 декабря в Сочи. 8 декабря они планировали подписать дорожные карты по интеграции двух стран.