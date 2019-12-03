Беларусь и Россия подписали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год

/ Экономика
Просмотров: 881

Годовые объемы поставок Минэнерго РФ пока не раскрывает.

«Цифры и объемы мы комментировать не можем», — сообщили БелаПАН в Министерстве энергетики России.

В свою очередь в концерне «Белнефтехим» сообщили, что пока «не поступал баланс, подписанный компетентными органами с российской стороны».

В соответствии с договоренностями на этот год Беларусь получает из России для переработки на НПЗ 18 млн тонн нефти. Еще 6 млн тонн нефти «перетамаживаются», а пошлины с этого объема идут в белорусский бюджет. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года, чтобы компенсировать высокие цены на газ для Беларуси. Договоренность истекает в этом году.

В белорусском бюджете на следующий год заложены потери в 951 млн рублей (423,6 млн долларов) от «прекращения срока действия договоренностей с Российской Федерацией в нефтегазовой сфере». В начале ноября этого года в Палате представителей заместитель министра финансов Юрий Селиверстов сообщил, что договоренность с Россией о продлении «перетаможки» пока не достигнута.


«Белнефтехим» собирается согласовать индикативные балансы по поставкам нефтепродуктов из РФ в 2020 году

Россия увязывает решение вопросов в нефтегазовой сфере с углублением экономической интеграции между странами. Минск настаивает на компенсации за налоговый маневр, а также на снижении цены на газ до внутрироссийской. Вопросы двустороннего сотрудничества Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят 7 декабря в Сочи. 8 декабря они планировали подписать дорожные карты по интеграции двух стран.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия поставки нефти Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Объяснит ли Путин Лукашенко, «на хрена» такой союз?

Объяснит ли Путин Лукашенко, «на хрена» такой союз?

«Свежий ветер» призывает белорусов провозгласить «четвертую республику»

«Свежий ветер» призывает белорусов провозгласить «четвертую республику»

Беларусь предлагает России привязать цену на газ «к чему-то понятному»

Беларусь предлагает России привязать цену на газ «к чему-то понятному»

Хельсинкская комиссия США впервые за восемь лет провела слушания по Беларуси

Хельсинкская комиссия США впервые за восемь лет провела слушания по Беларуси