Житель Лунинца нашел тело племянника и раненую мать

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 30-летнего мужчины и ранений 78-летней женщины.

Фото: СК

По информации Следственного комитета, днем 3 декабря житель Лунинца обнаружил в квартире своих родственников тело 30-летнего племянника с признаками насильственной смерти, а также 78-летнюю мать с ножевыми ранениями. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести.

В квартире кроме пожилой женщины также находился 25-летний брат погибшего. Его задержали по подозрению в убийстве и покушении на убийство.
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Тэги: ножевое ранение убийство покушение на убийство Город: Лунинец

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