Лукашенко хотел, чтобы было до десяти оппозиционеров в парламенте

Выступая в Народной скупщине Сербии, Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в белорусском парламенте представителей оппозиции, но за них якобы не проголосовали избиратели.

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«Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе. И что в результате? Одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент — беда, значит, плохо, недемократично, значит, опять нет свободы, диктатура. Чепуха полная. Мы никого не давили», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Он заявил, что западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах в Беларуси, а потом только подписали их. «Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров, — добавил он. — Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов? Максимум 4% у двух человек. Как их можно провести в парламент, да еще демократическим путем, как требуют? Их даже за руку нельзя было взять и привести».

По мнению главы государства, беда белорусской оппозиции в том, что она работает только в периоды электоральных кампаний. «Какой народ изберет такую оппозицию? И живет оппозиция на зарубежные гранты: фонды Эберта, Аденауэра, американские фонды. Нигде не работают — в хороших особняках живут, на хороших автомобилях разъезжают. Народ задается вопросом: откуда? Ответа нет», — заметил Лукашенко.

На прошедших парламентских выборах в Беларуси граждане поддержали тех кандидатов, которые трудятся и приносят пользу обществу, уверен глава государства. «В ходе парламентской работы будет видно, кто какую позицию занимает и отстаивает, но я абсолютно убежден, что это преданные своей стране люди и патриоты», — заявил он.

Лукашенко добавил, что западным партнерам не нравится проводимая Беларусью политика, поэтому в свое время США и Евросоюз ввели против страны санкции. Однако со временем они поняли, что это была ошибка, обратил внимание белорусский руководитель. «Они искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации. И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась, и мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких Брекситов и против его распада», — отметил Лукашенко.

По итогам выборов, состоявшихся 17 ноября, в Палату представителей Национального собрания Беларуси не попал ни один представитель оппозиции. Оппоненты власти заявили о массовых фальсификациях. Наблюдатели ОБСЕ в очередной раз пришли к выводу, что «законодательная база Беларуси не гарантирует демократические выборы».