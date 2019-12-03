Евразийский банк развития выделил ОАО «БелАЗ» кредит на 50 млн евро

Жодинский холдинг подписал соответствующий договор на московской конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По информации пресс-службы предприятия, часть кредитного финансирования пойдет на инвестиционную деятельность БелАЗа. Недавно на предприятии был запущен высокотехнологичный роботизированный комплекс окраски деталей и узлов карьерной техники большой и особо большой грузоподъемности.

Другая часть будет направлена на разрешение вопросов, связанных с контрактом по поставке техники завода в дальнее зарубежье. В частности, на выполнение контракта по поставке уже в следующем году 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 метрических тонн в адрес индийской компании Coal India Limited — крупнейшей угледобывающей компании мира.