Под Москвой пассажирский автобус из Гродно попал в ДТП
Просмотров: 435
Пассажирский автобус, в салоне которого находились 48 человек, следовавший из Гродно, попал в дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье.
Как сообщается, транспортное средство принадлежит «Русскому национальному балету «Кострома».
Про информации региональной ГИБДД, в Одинцовском районе автобус врезался в грузовик.
За помощью к медикам обратились восемь человек, у которых небольшие травмы.
Остальные пассажиры были размещены в гостинице, передает