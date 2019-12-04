Под Москвой пассажирский автобус из Гродно попал в ДТП

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Пассажирский автобус, в салоне которого находились 48 человек, следовавший из Гродно, попал в дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье.

Как сообщается, транспортное средство принадлежит «Русскому национальному балету «Кострома».

Про информации региональной ГИБДД, в Одинцовском районе автобус врезался в грузовик.

За помощью к медикам обратились восемь человек, у которых небольшие травмы.

Остальные пассажиры были размещены в гостинице, передает РЕН ТВ, со ссылкой на rian.ru.
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Тэги: ДТП Город: Одинцово

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