Суды могут обязать вести аудио- и видеозапись каждого заседания

Депутаты Палаты представителей шестого созыва на своем последнем заседании 4 декабря приняли в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов», который касается порядка фиксации судебных заседаний и отдельных процессуальных действий.

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Проект закона предусматривает корректировки Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального, Уголовно-процессуального кодексов, а также Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

В частности документ предусматривает обязательное фиксирование хода каждого судебного заседания и каждого отдельного процессуального действия вне заседания с помощью аудио- и видеозаписи с одновременным составлением краткого протокола в письменной форме.

Вместе с тем законопроект сохраняет необходимость составления наиболее полных протоколов судебного заседания и отдельных процессуальных действий в письменной форме в случае, если техническая возможность ведения аудио- и видеозаписи отсутствует.

Проект закона закрепляет за участвующими в процессе лицами права на ознакомление с кратким протоколом и определенной частью аудио- и видеозаписи заседания или процессуального действия, а также на получение копии определенной части зафиксированного. Участвующим в деле или отдельном процессуальном действии лицам предлагается предоставить возможность подачи замечаний на записи и на краткий протокол.

Предполагается, что такие подходы позволят обеспечить судей и других участников судебного процесса полной и достоверной информацией о ходе заседания или совершении отдельного процессуального действия. Ожидается, что это повысит качество правосудия, его доступность, максимальную открытость и прозрачность, а также эффективность реализации участниками судопроизводства своих процессуальных прав.

Документ представил парламентариям первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович. На вопрос, будут ли готовы все суды к внедрению технического оборудования для фиксации заседаний к моменту вступления закона в силу, он ответил, что «практически во всех судах уже сегодня обеспечивается возможность хотя бы аудиофиксации судебных процессов».

«Сегодня практически половина залов судебных заседаний в стране этому критерию в целом соответствует, — подчеркнул замглавы Верховного суда. — В течение 2020 года мы планируем обеспечить соответствие тем же критериям еще более чем в 100 залах судебных заседаний. То есть к моменту принятия закона и вступления его в действие, по нашим прогнозам, вся система судов общей юрисдикции будет готова».

«Более того, эта система ждет этих новелл, которые, помимо всего прочего, позволят еще и более рационально организовать работу аппарата судов. Ваш покорный слуга в течение семи лет своей жизни занимался тем, что составлял бумажные протоколы судебных заседаний. Я знаю, что это такое в реальной жизни. Мы очень ждем возможности оптимизации подходов к средствам и методам фиксации хода судебного разбирательства», — добавил Калинкович.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 97 депутатов. Во втором чтении документ будут рассматривать депутаты Палаты представителей седьмого созыва.