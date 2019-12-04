Нацбанк: население не ждет большой инфляции

В Беларуси в ноябре по сравнению с августом 2019 года инфляционные ожидания населения несколько снизились. Это следует из данных обзора Национального банка, подготовленного на основании опроса населения (двух тысяч респондентов).

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В обзоре говорится, что в ноябре ощущаемый населением уровень инфляции (за последние 12 месяцев) составил 11,4% и снизился по сравнению с августом, когда он составлял 12,8%.

Согласно опросу ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев также снизился — с 13,1% в августе до 11,9% в ноябре текущего года.

Среди опрошенных доля тех, кто ожидает, что цены будут расти так же интенсивно, уменьшилась с 64,4% до 59,2%. Доля ожидающих ускорения роста цен, напротив, выросла — с 17,9% в августе до 21,9% в ноябре.

Как сообщалось ранее, в октябре годовой прирост потребительских цен сохранился в Беларуси на уровне предыдущего месяца и составил 5,3%.

Относительно сентября потребительские цены в октябре 2019 года выросли на 0,5%. За январь—октябрь инфляция составила 3,9%.

Согласно официальному прогнозу Национального банка, в 2019 году инфляция не должна превысить 5%. Такой же показатель заложен на 2020 год.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на встрече с журналистами в августе заявил, что во второй половине этого года регулятор ожидает замедления инфляционных процессов.

«Постепенно уходят проинфляционные факторы второй половины прошлого и начала текущего года. Это ускоренный рост заработных плат, конъюнктурный шок на рынке продовольствия, повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке», — сказал он.

Как следствие, продолжил Каллаур, происходит замедление интенсивности инфляционных процессов. Глава Нацбанка предположил, что с учетом этого инфляция по итогам года будет «вблизи 5%».

В 2018 году потребительские цены увеличились на 5,6%.