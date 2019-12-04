Лукашенко назвал болевые точки и поставил задачи руководству и активу Минской области

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Глава государства на встрече с руководством и активом Минской области назвал болевые точки и поставил задачи, которые необходимо решить новому главе облисполкома Александру Турчину.

Фото пресс-службы президента

По словам Александра Лукашенко, одним из самых острых вопросов являются проблемы в кадровой политике региона: «Требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами».


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Вместе с тем, подчеркнул президент, в Минской области нет критических проблем. Однако это не означает, что необходимо почивать на лаврах: «Останавливаться на достигнутом недопустимо. А значит, новому руководству придется показать еще большую положительную динамику».

Лукашенко подчеркнул, что новый руководитель региона, которого утвердили сегодня, знает, как работать с бизнесом, поэтому потребовал активизировать деловую активность и повысить вклад предпринимательства в экономику региона.

Он дал совет: «Рассредоточив новые предприятия по всей территории, вы решите проблему равномерности развития области, а не только, как говорят в народе, «золотых земель» между первой и второй кольцевыми дорогами».

В качестве еще одной проблемы глава государства назвал падение на треть объема прямых иностранных инвестиций («а без индустриального парка «Великий камень» и того больше»): «Серьезно займитесь иностранными инвестициями!»
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Тэги: Минская область кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Александр Турчин

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