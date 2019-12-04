Лукашенко о кадрах: каждый должен иметь шанс, даже если он вчера где-то накосячил

Александр Лукашенко выразил глубокую обеспокоенность тем, что в структурах власти и на некоторых предприятиях Минской области существуют значительные кадровые дыры.

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По его словам, несмотря на наличие резерва из 209 человек, в регионе остаются 47 вакансий на должности кадрового реестра облисполкома и райисполкомов.

Глава государства подчеркнул, что сегодня вакантными в некоторых райисполкомах остаются должности зампредов и руководителей ряда комитетов.

Поэтому он не знает, на какой положительный результат можно рассчитывать, если на данных участках отсутствуют руководители: «Тридцать вакансий руководителей в организациях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — это уже похоже на провал в кадровой работе. Например, как может работать ОАО «Вилейский райагросервис», если должность директора не занята с 2015 года?» — спросил президент.

Он также напомнил, что в текущем году по дискредитирующим основаниям уволено 12 руководителей, трое из которых являлись первыми лицами районов. Всего за пять прошедших лет 69 управленцев различного уровня скомпрометировали себя и освобождены от занимаемых должностей.

Лукашенко сообщил, что, назначая Александра Турчина на должность председателя облисполкома, сказал про работу с кадрами: «Каждый человек должен иметь шанс. Если даже он вчера где-то накосячил, по-простому говоря, все равно человек должен иметь шанс. Если он этим шансом не воспользовался, что ж, тогда надо его посылать на меньшую работу, на пенсию, еще куда-то».