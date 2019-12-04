Беларусь продаст госпакет акций «Приорбанка»

Государственный комитет по имуществу в следующем году планирует провести аукцион по продаже акций «Приорбанка», принадлежащих государству.

Как сообщил четвертого декабря журналистам в парламенте председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, «аукцион по «Приорбанку» состоится уже в следующем году. Минимум месяц нужен на уведомление потенциальных покупателей. Даже будет чуть больше срок определен, чтобы банки, проявляющие интерес, могли провести свои внутренние процедуры», — сказал Гаев.

Ранее сообщалось, что госпакет акций «Приорбанка» хотел купить Европейский банк реконструкции и развития. В офисе ЕБРР БелаПАН сообщили, что сделка может состояться в первом квартале 2019 года.

Предполагалось, что речь будет идти о портфельной инвестиции, и в будущем ЕБРР может продать миноритарный пакет основному акционеру банку — австрийской группе Raiffeisen.

«Приорбанк» — самый крупный коммерческий банк с западноевропейским капиталом, входит в семерку системно значимых банков Беларуси. На данный момент доля Raiffeisen в уставном фонде «Приорбанка» составляет 87,7%, остальные акции банка принадлежат физическим лицам и государству.