На площади Свободы в Минске открылась фотовыставка о детях с инвалидностью

В Минске на площади Свободы под открытым небом открылась фотовыставка, посвященная детям с инвалидностью. Это случайные кадры повседневной жизни детей с особенностями развития из разных уголков Беларуси. Выставка будет работать до 12 декабря.

Этим событием Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) дал старт глобальной информационной кампании «Просто дети», которая проводится совместно с Министерством здравоохранения Беларуси и при финансовой поддержке правительства России. Кампания направлена на снижение стигмы в отношении детей с инвалидностью и их семей.

По данным исследования ЮНИСЕФ, в Беларуси 33% детей с инвалидностью недоступен безбарьерный доступ на территорию спортивных объектов, 17% — в театры, музеи и кино, у 25% нет возможности отправиться на экскурсию и в путешествие, 5% — недоступен общественный транспорт.

Главная цель кампании «Просто дети» — обеспечить возможность в полной мере реализовать право на активное участие в жизни общества.

На протяжении 2020 года в рамках кампании «Просто дети» будет проходить множество мероприятий, которые помогут как можно шире осветить тему жизни и инклюзии детей с инвалидностью в Беларуси.

Фотовыставка «Просто дети. Просто истории» впоследствии дополнится историями новых маленьких героев и будет путешествовать по всей Беларуси.