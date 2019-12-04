Минчанин увидел ночью в своей квартире чужого человека

Грабитель проходил по этажам подъезда в доме на Горецкого и дергал за ручки квартирных дверей.

По информации МВД, обратившийся к правоохранителям мужчина рассказал, что проснулся от странного шороха в квартире и увидел в коридоре незнакомца. Неожиданный визитер спешно ретировался, прихватив с собой чужой мобильный телефон, наличность и сигареты.

Сотрудники Фрунзенского отдела Департамента охраны обнаружили вора на пожарной лестнице 4-го этажа. Тот уверял, что по пьяни перепутал этажи. Однако потерпевший его узнал. У задержанного обнаружены пропавшие деньги и мобильный телефон.