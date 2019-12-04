В Беларуси запустят дополнительные поезда к зимним праздникам

С 25 декабря по 11 января в расписании Белорусской железной дороги появятся дополнительные поезда, написано на сайте БелЖД.

Дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. Среди них Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Пинск, Минск — Калинковичи — Гомель, Мозырь (ст. Козенки) — Минск.

Реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах Беларуси открывается за 45 суток до отправления.