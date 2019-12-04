Замглавы МИД Кравченко объяснил, почему Беларуси мало союза с РФ

По словам дипломата, успех Беларуси в экономическом развитии, в обеспечении безопасности, будучи в союзе с Россией и развивая отношения с ЕС и США, — это не противопоставление, а вклад в безопасность и развитие «нашего общего региона».

Олег Кравченко подчеркнул на XVII Минском форуме, что дипломатия Беларуси «многовекторна», но не «разновекторна».

«Мы не пытаемся играть на противоречиях, но стремимся их сглаживать. И в этом значительный потенциал для сотрудничества между нашей страной и ЕС, которое способно обернуться дивидендами как для каждого из нас, так и для более широкого региона», — сказал Кравченко.

Представитель МИД отметил, что Беларусь, которая «все активнее выступает донором политической и экономической стабильности, а также участником и инициатором мер по мирному урегулированию конфликтов», является естественным партнером ЕС.

«Сегодня ситуация качественно отличается от того контекста, в котором создавался этот форум, — сказал Кравченко. — Мы вместе прошли значительный путь, который позволил увидеть позиции, понять позиции друг друга, хоть и не всегда во всем соглашались; расширить связи и осознать самое главное: мы объективно нуждаемся друг в друге. Безопасность, стабильность, экономическое процветание Беларуси во многом зависит от глубины и интенсивности взаимодействия с ближайшим соседями, включая, безусловно, Европейский союз».