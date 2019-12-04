Анна Канопацкая не исключила участия в президентских выборах

Оппозиционный депутат Палаты представителей уходящего шестого созыва Анна Канопацкая, недавно исключенная из Объединенной гражданской партии, не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году.

Своими политическими планами она поделилась в программе «Объективно», вышедшей 4 декабря в эфире телеканала ОНТ .

«Я всегда говорила о том, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, — сказала Канопацкая. — Для Республики Беларусь сегодня высшей государственной должностью является президент. Но я могу сказать, что я приму решение [баллотироваться в президенты], если меня попросят об этом люди. У меня есть сегодня связь с людьми, если они скажут: "Анна Анатольевна, мы хотим видеть вас"».

Ведущий программы Дмитрий Бочков уточнил: «Анна Анатольевна, ничего личного, когда президент говорит эту фразу, я верю. Но когда человек, который проиграл на парламентских выборах, говорит: "Если мне люди скажут…" Что они вам скажут?»

«Если они скажут, что они хотят, чтобы я участвовала в президентской кампании, я, конечно, это сделаю, — ответила Канопацкая. — Но давайте говорить о том, что лидеры бывают разные. Если мы говорим о поддержке, то я не уверена, что у меня поддержка намного меньше, чем у сидящих в зале, а может, и выше».

Анисим и Гайдукевич в очередной раз подтвердили намерение участвовать в президентской гонке.

Глава ТБМ заявила, что ее команда уже начала подготовку к предстоящей политической кампании: «У нас работа сейчас ведется. Основная задача — найти необходимые финансовые ресурсы. Все остальное уже есть. Идет работа и по структурам, и по регионам. Вопрос чисто технический».

Председатель ЛДП подчеркнул, что без его партии «президентских выборов не будет». «Как мы можем не участвовать в выборах, если мы единственная партия, которая сумела провести своего лидера в парламент. Мы сейчас готовимся к конгрессу ЛДП, на котором объявим об участии в выборах», — сказал Гайдукевич.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.