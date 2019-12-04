Немецкий дипломат заявил о больших шансах Беларуси во внешней политике

Об этом заявил уполномоченный внешнеполитического ведомства по Восточной Европе, Южному Кавказу и Средней Азии Михаэль Зиберт в выступлении на XVII Минском форуме.

По его словам, в Германии знают и ценят посредническую роль Беларуси в отношениях между Востоком и Западом.

«Мы видим те большие шансы, которые открываются во внешней политике для Беларуси. Мы приветствуем подход, сближение вашей страны с ЕС, вы же и так являетесь частью Европы. Мы хотели бы поддерживать этот процесс и поддержать ваше вступление в ВТО и хотели бы поддержать вас на пути к правовому государству и к развитию вашего потенциала. Что в конце концов приведет к членству в Совете Европы. Мы на это рассчитываем и будем над этим с вами работать», — сказал Зиберт.

Он отметил прогресс в развитии отношений, но, по его словам, задач стоит еще больше.

«Мы в любом случае готовы дальше развивать отношения с Беларусью не только двусторонние, но и в рамках европейско-белорусских отношений, Восточного партнерства, в котором Беларусь активно участвует», — добавил он.

Также он отметил, что Германия будет заводить разговор о европейских ценностях. «Мы в Европейском союзе действительно очень успешны в том, что касается наших ценностей: это хорошее управление, плюрализм, рыночная экономика, поддержка гражданского общества, и нам это дало очень многое. Мы, немцы, действительно это ценим. Это принесло нам мир, это дало нам свободу, это принесло нам благосостояние. И поэтому мы действительно убеждены, что эти ценности в наших отношениях с другими странами должны быть представлены», — сказал Зиберт.