Базу российских шпионов обнаружили в Альпах

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Западные спецслужбы выяснили, что 15 российских шпионов использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе.

Как сообщает Le Monde, эти агенты являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми «мертвыми почтовыми ящиками», которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.

Западные спецслужбы вышли на след этой группы шпионов в ходе расследования покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года. По данным издания, один из этих шпионов, по всей видимости, был причастен к покушению на Скрипалей.

В период с 2014 по 2018 годы эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане. Эти шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции.

Спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие улики.
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Тэги: ГРУ разведка Россия-Франция Альпы

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