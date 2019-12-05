Минский противотуберкулезный диспансер на Коласа закроют с 2020 года

Учреждение здравоохранения «1-й противотуберкулезный диспансер», расположенное по адресу: ул. Я. Коласа, 57, корп. 3, прекратит свою работу с 1 января.

Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил главный внештатный фтизиатр комитета по здравоохранению Мингорисполкома Андрей Астровко.

«1-й противотуберкулезный диспансер объединят со 2-м и на базе последнего создадут Минский клинический центр фтизиопульмонологии, который по решению Мингорисполкома начнет работу с 1 января 2020 года, — отметил А. Астровко. — Мы пошли по пути объединения двух медицинских учреждений в связи с тем, что в последние годы в городе снизилась заболеваемость различными формами туберкулеза. Чтобы не закрывать 1-й тубдиспансер, приходилось лечить пациентов из регионов. Это накладно для бюджета столицы».

С 1 января на стационарное лечение минчан с заболеванием «туберкулез» будут направлять только в Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии в Новинках. В здании 1-го противотуберкулезного диспансера останутся детское и взрослое диспансерные отделения, а также рентгеновское.