В центре Минска начали строить пешеходный мост с подогревом

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Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли «БелЭкспо», началось в сентябре. Параллельно со строительством объекта, застройщик начал возведение моста через Свислочь к улице Зыбицкой.

В реку со стороны стройплощадки уже отсыпают песок, сообщает realt.by.

Строительство многофункционального комплекса разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. Однако, похоже, работы будут вестись параллельно.

О том, что возведение моста уже началось, свидетельствуют тяжелая техника вдоль одного из парапетов: рабочие сгружают песок в воду. На противоположном берегу ведутся какие-то замеры. Наверняка неизвестно, связаны ли они со строительством моста.

Новый пешеходный мост соединит будущий многофункциональный комплекс на месте 2-й клинической больницы и Верхний город. Проект принадлежит архитектурной студии Олега Воробьева. Весь комплекс планируют сдать к концу 2021 года.
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Тэги: пешеходный мост Свислочь Зыбицкая Персона: Олег Воробьев Город: Минск

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