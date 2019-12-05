В испанской пещере случайно нашли 5000-летние рисунки

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Рисунки, в том числе изображения людей, были обнаружены в скалистом районе области Сан-Хуан в Альбуркерке.

Источник: EFE

Некоторые из этих изображений были найдены еще в прошлом году, но потребовалось время, чтобы проанализировать рисунки, сообщает NV.ua.

Историк Агустин Паломо рассказал, что в горы он отправился в поисках древних дольменов. В результате он обнаружил целую коллекцию наскальной живописи, созданной около 5000 лет назад. Большинство изображений представляют собой различные символы. Особенно много среди них стрел различной конфигурации. Кроме того, коллекция содержит изображения «человекоподобных существ», как охарактеризовал их сам исследователь.

В этом же районе находятся другие хорошо известные примеры наскальной живописи. Последние из них были обнаружены около 20 лет назад.
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Тэги: пещера история Испания

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