В Минске будут судить россиянку, которая выдавала себя за гея и бизнесмена

В Следственном комитете завершили расследование в отношении 44-летней гражданки России. Женщину обвиняют в мошенничестве на 122 тысячи рублей.

Фото: пресс-служба Следственного комитета

По версии следствия, она выдавала себя то за бизнесмена, то за больного онкологическим заболеванием гея — и выманивала деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего обманутыми оказались 15 человек. В деле насчитывается около сотни эпизодов.

Фигуранткой оказалась Елена Модина, по образованию она психолог. Она легко меняла внешность и могла выглядеть и как женщина, и как мужчина. Легко имитировала мужской голос, у людей даже не возникало сомнений. Женщина могла говорить с украинским, польским и английским акцентом.

Предлогов для получения денег было много:

представлялась лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, связанной с разведением и продажей дорогостоящих пород собак;

представлялась геем по имени Denis Paten с онкологическими заболеваниями;

представлялась сотрудником посольства Республики Беларусь в Латвии;

под различными именами просила перечислить деньги для изготовления костюмов и декораций;

просила одолжить деньги для сдачи экзамена на знание польского языка;

«продавала» компьютерную технику и другие.

Кроме того, в июле 2018-го женщина уговорила одного человека выступить посредником для передачи 1000 рублей взятки якобы знакомому человеку в Министерстве культуры другой страны — чтобы определенный театр был внесен в список участников фестиваля.

Россиянку заключили под стражу, она ждет суда.