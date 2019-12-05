Директором Музыкального театра стал Сергей Пукита

/ Культура
Просмотров: 131

Директором Белорусского государственного академического музыкального театра стал Сергей Пукита. 5 декабря новый директор был представлен коллективу.

Сергей Пукита родился в 1978 году. В 1998 году окончил Могилевское училище культуры, в 2003-м —  Белорусский государственный университет культуры. С 2010 по 2019 год работал в Белорусском государственном молодежном театре на руководящих должностях. Активно снимается в кино — в основном, в эпизодах и небольших ролях в российских сериалах.

Предыдущий директор Музыкального театра, руководивший им с 2010 года, Александр Петрович в начале ноября был назначен генеральным директором Большого театра вместо Владимира Гридюшко, с которым не продлили контракт.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Музыкальный театр Театр музкомедии Персона: Александр Петрович Сергей Пукита Владимир Гридюшко

Другие материалы на эту тему:

Музыкальный театр даст представления в замках Мира и Лиды

Музыкальный театр даст представления в замках Мира и Лиды

«Настоящий Купала мало похож на хрестоматийный образ»

«Настоящий Купала мало похож на хрестоматийный образ»

Главный дирижер Свердловской музкомедии: из Минска увезу марки, шоколад и сало

Главный дирижер Свердловской музкомедии: из Минска увезу марки, шоколад и сало

Королева оперетты Виктория Мазур — звезда, которая погасла

Королева оперетты Виктория Мазур — звезда, которая погасла