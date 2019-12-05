Директором Музыкального театра стал Сергей Пукита

Директором Белорусского государственного академического музыкального театра стал Сергей Пукита. 5 декабря новый директор был представлен коллективу.

Сергей Пукита родился в 1978 году. В 1998 году окончил Могилевское училище культуры, в 2003-м — Белорусский государственный университет культуры. С 2010 по 2019 год работал в Белорусском государственном молодежном театре на руководящих должностях. Активно снимается в кино — в основном, в эпизодах и небольших ролях в российских сериалах.

Предыдущий директор Музыкального театра, руководивший им с 2010 года, Александр Петрович в начале ноября был назначен генеральным директором Большого театра вместо Владимира Гридюшко, с которым не продлили контракт.