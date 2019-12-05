7,7% белорусов являются сторонниками вхождения Беларуси в состав России

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Число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации составляет 7,7%. Такие данные в результате проведенного в этом году социологического опроса получил Институт социологии Национальной академии наук.

49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров.

36,1% респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления.

Как отметил специалист отдела оперативных исследований Института социологии Александр Домбровский, количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9%, а число сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3%.

При этом белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5%) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6%).
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Домбровский

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