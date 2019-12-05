7,7% белорусов являются сторонниками вхождения Беларуси в состав России
Число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации составляет 7,7%. Такие данные в результате проведенного в этом году социологического опроса получил Институт социологии Национальной академии наук.
49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров.
36,1% респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления.
Как
При этом белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5%) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6%).