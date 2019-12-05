Главой Администрации президента назначен зампред КГБ Игорь Сергеенко

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Главой Администрации президента Беларуси назначен Игорь Сергеенко, который до сегодняшнего дня в звании генерал-майора занимал должность первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности.

Игорь Сергеенко. Фото belta.by

Уже бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова, работавшая в этой должности три последних года, будет назначена в Совет Республики по президентской квоте.

Заместителем главы Администрации президента назначена Ольга Чуприс, которая ранее работала проректором Белгосуниверситета. В Администрации президента она заменит Валерия Мицкевича, избранного депутатом Палаты представителей, сообщает ОНТ.
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Тэги: Администрация президента кадровые назначения Персона: Игорь Сергеенко Ольга Чуприс Наталья Кочанова Валерий Мицкевич

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