ГАИ проводит спецмероприятия

Сразу несколько спецмероприятий проводятся сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах страны.

В частности, как отмечается, водителям из Витебской и Гомельской областей следует быть предельно аккуратными и педантичными при перевозке пассажиров.

В ГАИ сообщили, что индивидуальные предприниматели и руководители частных транспортных компаний, выполняющие пассажироперевозки, нередко игнорируют правила безопасности, а также не полностью выполняют установленные регламенты.

В этой связи автоинспекторы Витебщины и Гомельщины плотно займутся маршрутками и городскими автобусами. Будут проведены в том числе и негласные проверки перевозчиков, а также использованы приборы фото и видеофиксации.

В ГАИ назвали основные нарушения водителей автобусов (микроавтобусов), среди которых лидируют превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и разметки, проезд на красный свет, перевозка пассажиров сверх количества установленных мест.

Также будет обращено внимание на выполнение правил обгона и соблюдение режима труда и отдыха.