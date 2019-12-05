Лукашенко назначил четырех членов Совета Республики

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Александр Лукашенко воспользовался сегодня своим конституционным правом и назначил четырех членов Совета Республики.

Новые «сенаторы» по левую руку от Лукашенко / Фото пресс-службы президента

В частности, глава государства направил на работу в верхнюю палату парламента:

Напомним, в соответствие с действующей Конституцией, у президента есть право назначить восемь членов Совета Республики, основные выборы в который прошли 7 ноября на безальтернативной основе.
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Тэги: кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Наталья Кочанова Анатолий Исаченко Михаил Русый Сергей Рачков

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