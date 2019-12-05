Лукашенко назначил четырех членов Совета Республики

Александр Лукашенко воспользовался сегодня своим конституционным правом и назначил четырех членов Совета Республики.

Новые «сенаторы» по левую руку от Лукашенко / Фото пресс-службы президента

В частности, глава государства направил на работу в верхнюю палату парламента:

Наталью Кочанову (экс-глава Администрации президента);

Анатолия Исаченко (экс-глава Миноблисполкома);

Михаила Русого (помощник президента — инспектор по Могилевской области);

Сергея Рачкова (экс-посол Беларуси в Египте).

Напомним, в соответствие с действующей Конституцией, у президента есть право назначить восемь членов Совета Республики, основные выборы в который прошли 7 ноября на безальтернативной основе.