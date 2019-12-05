Лукашенко назначил четырех членов Совета Республики
Александр Лукашенко воспользовался сегодня своим конституционным правом и назначил четырех членов Совета Республики.
В частности, глава государства направил на работу в верхнюю палату парламента:
- Наталью Кочанову (экс-глава Администрации президента);
- Анатолия Исаченко (экс-глава Миноблисполкома);
- Михаила Русого (помощник президента — инспектор по Могилевской области);
- Сергея Рачкова (экс-посол Беларуси в Египте).
Напомним, в соответствие с действующей Конституцией, у президента есть право назначить восемь членов Совета Республики, основные выборы в который прошли 7 ноября на безальтернативной основе.