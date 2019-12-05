Лукашенко объяснил, почему главой своего «политического штаба» назначил человека из КГБ

В ходе сегодняшнего назначения Игоря Сергеенко главой Администрации президента Александр Лукашенко объяснил, чем было вызвано такое его кадровое решение.

Он рассказал, что «много было обсуждений, разговоров». Однако на него впечатление произвела работа Сергеенко на должности первого заместителя председателя Комитета госбезопасности.

По словам Лукашенко, на прежней должности новый глава АП занимался в том числе «проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация: кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы».

Он также напомнил, что считает АП «политическим штабом президента», который является лицом главы государства.

Лукашенко сообщил, что обговорил с главой КГБ Валерием Вакульчиком работу по линии АП/КГБ.

Кроме этого, отметил президент, уволенная с должности Наталья Кочанова «от этой работы не уходит»: «Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. У нее большой опыт. В Администрации очень тяжелая работа, а главой Администрации — это горячая сковородка» (Кочанова назначена членом Совета Республики).

Он охарактеризовал нового руководителя АП, как «патриота», «опытного» и «преданного делу человека». А также дал наказ: «Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну».