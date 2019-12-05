Беларусь может увеличить свой миротворческий контингент в Ливане

Численность белорусского контингента в составе Временных сил ООН в Ливане может быть увеличена, сейчас этот вопрос прорабатывается.

Как отмечает Министерства обороны Беларуси, основу миротворческого потенциала нашей страны составляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, которая дислоцируется в Витебске. Рота комплектуется военнослужащими-контрактниками.

Сейчас в составе Временных сил ООН в Ливане находятся пять белорусских миротворцев — офицер штаба и четыре специалиста военного госпиталя.

На сайте миротворческого контингента Организации Объединенных Наций сообщается, что Временные силы ООН в Ливане были учреждены Советом безопасности этой организации в марте 1978 года. Изначально они были нужны для «подтверждения вывода из Ливана израильских войск, восстановления международного мира и безопасности и оказания помощи ливанскому правительству в возвращении его эффективной власти в этом районе».

Мандат Временных сил дважды корректировали в связи с военными конфликтами в Ливане в 1982 и 2000 годах. После ливано-израильской войны в 2006 году Совет безопасности ООН увеличил численность миротворческого контингента и дополнил его задачи. В частности, силам организации было поручено «наблюдать за прекращением боевых действий; сопровождать ливанские вооруженные силы и оказывать им поддержку в ходе их развертывания во всех южных районах страны; оказывать содействие обеспечению гуманитарного доступа к гражданскому населению и добровольного и безопасного возвращения перемещенных лиц».

На сентябрь 2019 года общая численность Временных сил ООН в Ливане составляла 11.129 человек, в том числе 204 офицера штаба, 830 гражданских и 10.095 военных миротворцев.