Каждое седьмое авто в Германии будет с альтернативным приводом

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По информации Ассоциации международных автопроизводителей, в 2020-м каждый седьмой новый автомобиль, продаваемый в Германии, будет иметь альтернативный привод.


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В данном случае, под автомобилями, кроме аккумуляторных транспортных средств, понимают также различные гибриды, водородные автомобили и авто на газовой смеси, пишет rusverlag.de.

Так, только рынок электромобилей, по прогнозам экспертов, вырастет на около 60% (до 160 тыс. проданных).

Ранее Ассоциация автомобильной промышленности Германии назвала самые популярные марки, которые выбирают немцы. 
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Тэги: авторынок автопром Германия

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