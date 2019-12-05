Каждое седьмое авто в Германии будет с альтернативным приводом

По информации Ассоциации международных автопроизводителей, в 2020-м каждый седьмой новый автомобиль, продаваемый в Германии, будет иметь альтернативный привод.

В данном случае, под автомобилями, кроме аккумуляторных транспортных средств, понимают также различные гибриды, водородные автомобили и авто на газовой смеси, пишет rusverlag.de .

Так, только рынок электромобилей, по прогнозам экспертов, вырастет на около 60% (до 160 тыс. проданных).

Ранее Ассоциация автомобильной промышленности Германии назвала самые популярные марки, которые выбирают немцы.