В Минске запретили пикеты против домашнего насилия

Столичные власти отказались санкционировать два пикета против домашнего насилия, которые планировалось провести в Минске.

Как сообщил БелаПАН один из организаторов, директор секретариата Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Алексей Минченок, акции планировалось провести 9 и 10 декабря в Киевском сквере.

Они были приурочены к глобальной кампании ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия». На них планировалось рассказать истории 55 жертв домашнего насилия. Кроме Белорусской национальной платформы заявителями выступали представительницы инициативы «Маршируй, детка!».

Формальная причина отказа — в указанные даты в сквере будет проходить благоустройство.

«Мы специально подавали заявку на пикеты в Киевском сквере, потому что там можно по уведомительному принципу. Мы думали, что у чиновников не будет оснований для отказа, но они «нашлись», — сказал Минченок.

По его мнению, отказ связан с тем, что власти боятся любой уличной активности, в том числе не имеющей политической окраски.

«Мы планировали привлечь внимание общества к разработке закона по противодействию домашнему насилию. Беларусь — единственная страна Восточного партнерства, где такого закона нет», — отметил активист.