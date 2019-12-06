Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

В последний рабочий день недели погодой на территории Беларуси в основном будет распоряжаться область пониженного атмосферного давления (лишь в дневные часы в северной части скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется (дождь вероятен только в северных регионах).

По северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит -1..+4°С.

В столице без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..+2°С, к вечеру 0..-2°С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. С рекомендациями спасателей можно ознакомиться здесь.