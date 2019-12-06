Умер сбежавший за границу Виктор Шеймов

Американские СМИ написали о смерти сбежавшего за границу Виктора Шеймова.

Так, сообщает The Washington Post, бывший майор Комитета государственной безопасности СССР умер у себя дома в штате Вирджиния в возрасте 73 лет.

Шеймов служил в 8-м Главном управлении КГБ СССР, который занимался вопросами связи, криптографии и шифровальной службы. Разочаровавшись в коммунистическом режиме, как отмечает издание, он вместе с семьей при помощи ЦРУ сбежал за океан.