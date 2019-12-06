Умер сбежавший за границу Виктор Шеймов

/ Мир
Просмотров: 43

Американские СМИ написали о смерти сбежавшего за границу Виктора Шеймова.

Так, сообщает The Washington Post, бывший майор Комитета государственной безопасности СССР умер у себя дома в штате Вирджиния в возрасте 73 лет.

Шеймов служил в 8-м Главном управлении КГБ СССР, который занимался вопросами связи, криптографии и шифровальной службы. Разочаровавшись в коммунистическом режиме, как отмечает издание, он вместе с семьей при помощи ЦРУ сбежал за океан.

Официально стало известно о бегстве офицера в 90-е, пишет lenta.ru.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США разведка КГБ Персона: Виктор Шеймов

Другие материалы на эту тему:

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

Под «колпаком». КГБ выявил новые факты незаконных действий силовиков

Под «колпаком». КГБ выявил новые факты незаконных действий силовиков

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус