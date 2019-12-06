Румас назвал минимум и максимум, которые хочет достичь на переговорах с Медведевым

/ Экономика
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В переговорах Беларуси и России по дорожным картам углубленной интеграции остались 16 несогласованных вопросов.

Как заявил премьер-министр Сергей Румас 6 декабря в Минске перед началом первой сессии Палаты представителей седьмого созыва, «на сегодня по всем дорожным картам остались 16 несогласованных вопросов».

«Я для себя вижу задачу минимум — это, чтобы мы внесли на рассмотрение глав государств три-четыре вопроса, по которым мы не договорились, а задача максимум — договориться по всем вопросам. Но учитывая, что эти вопросы очень важные, главы государств все равно будут в них погружаться, но было бы правильно, если бы правительства внесли на рассмотрение глав государств согласованные вопросы. Окончательное решение по ним уже примут президенты».


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По его словам, вопросы по цене на российский газ для Беларуси на 2020 год и по перетаможке нефти «входят в круг 16 вопросов».

При этом вопрос о компенсации за «грязную» нефть обсуждается отдельно. «Грязная нефть вынесена за скобки дорожных карт, по ней работа продолжается по отдельному треку, — сказал Румас. — У нас есть расчеты суммы компенсаций. Мне бы не хотелось их называть, чтобы не усложнять переговоры нашим переговорщикам. Мы надеемся, что все-таки в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет поставлена. До конца года или нет — здесь мне трудно сказать».

Говоря о цене на газ для Беларуси, Румас подчеркнул: «Наша позиция — это цена ближайшего от нас региона Российской Федерации Смоленской области плюс расходы на транспортировку. Мы считаем, что равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители. Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области — это уже непосредственно вопрос переговоров».

Как сообщалось, 6 декабря в Сочи состоится встреча премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Сергей Румас Город: Минск

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