Румас назвал минимум и максимум, которые хочет достичь на переговорах с Медведевым

В переговорах Беларуси и России по дорожным картам углубленной интеграции остались 16 несогласованных вопросов.

Как заявил премьер-министр Сергей Румас 6 декабря в Минске перед началом первой сессии Палаты представителей седьмого созыва, «на сегодня по всем дорожным картам остались 16 несогласованных вопросов».

«Я для себя вижу задачу минимум — это, чтобы мы внесли на рассмотрение глав государств три-четыре вопроса, по которым мы не договорились, а задача максимум — договориться по всем вопросам. Но учитывая, что эти вопросы очень важные, главы государств все равно будут в них погружаться, но было бы правильно, если бы правительства внесли на рассмотрение глав государств согласованные вопросы. Окончательное решение по ним уже примут президенты».

По его словам, вопросы по цене на российский газ для Беларуси на 2020 год и по перетаможке нефти «входят в круг 16 вопросов».

При этом вопрос о компенсации за «грязную» нефть обсуждается отдельно. «Грязная нефть вынесена за скобки дорожных карт, по ней работа продолжается по отдельному треку, — сказал Румас. — У нас есть расчеты суммы компенсаций. Мне бы не хотелось их называть, чтобы не усложнять переговоры нашим переговорщикам. Мы надеемся, что все-таки в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет поставлена. До конца года или нет — здесь мне трудно сказать».

Говоря о цене на газ для Беларуси, Румас подчеркнул: «Наша позиция — это цена ближайшего от нас региона Российской Федерации Смоленской области плюс расходы на транспортировку. Мы считаем, что равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители. Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области — это уже непосредственно вопрос переговоров».

Как сообщалось, 6 декабря в Сочи состоится встреча премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.