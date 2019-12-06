Ермошина вновь заявила, что выборы в парламент прошли в соответствии с законом

Выборы в нижнюю палату парламента, состоявшиеся 17 ноября, прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом в мирной спокойной обстановке и в условиях свободы и открытости. Об этом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявила 6 декабря на открытии первой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

На первую сессию явились все 110 депутатов. В Овальном зале также присутствуют премьер-министр Сергей Румас, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало, председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, заместитель генпрокурора Алексей Стук, первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков, первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко, заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лобко, директор Национального центра правовой информации Евгений Коваленко.

Ермошина напомнила, что наблюдение за парламентскими выборами вели 1.030 международных наблюдателей и 38.878 национальных наблюдателей. «Из 110 округов не было ни одного безальтернативного. Выборы состоялись по всем округам, и в Палату представителей избраны 110 депутатов», — сказала она.

В новый состав Палаты представителей, по словам главы ЦИК, переизбраны 30 депутатов парламента шестого созыва, что «позволяет сохранить его преемственность», а также два депутата — бывших члена Совета Республики шестого созыва. Впервые с момента образования Палаты представителей, отметила она, доля депутатов-женщин достигла 40%.

Два новоизбранных депутата моложе 30 лет, четыре — руководители территориальных организаций БРСМ. «Уверена, что это будет способствовать успешной реализации государственной молодежной политики», — сказала Ермошина.

В составе нижней палаты представителей 21 депутат представляет политические партии, в частности Коммунистическую партию Беларуси — 11, Республиканскую партию труда и справедливости — 6, Белорусскую патриотическую партию — 2, Белорусскую аграрную партию и Либерально-демократическую партию — по одному.

«Традиционно избиратели голосовали за кандидатов, состоявшихся в своей профессии. Все депутаты с высшим образованием, десять — с ученой степенью. Много педагогов, инженеров, юристов, врачей, есть профессиональные военные и дипломаты. Таким образом, Палата представителей состоит из профессионалов в различных сферах деятельности», — отметила председатель Центризбиркома.

Во время заседания 6 декабря депутаты изберут председателя Палаты представителей и его заместители, а также руководство постоянных комиссий.