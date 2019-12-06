Выходного 31 декабря не будет: Румас утверждает, что фабрики и заводы против

Правительство рассмотрело предложение сделать 31 декабря выходным днем, но не поддержало его, сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас 6 декабря в Минске перед началом первой сессии Палаты представителей седьмого созыва.

«Мы изучили этот вопрос в правительстве. Что касается 31 декабря, правительство не поддерживает установление его выходным в силу разного ряда причин — производственных и где-то личных, — сказал он. — Не знаю, как в ваших коллективах, но большинство опрошенных коллективов не хотели бы лишаться 31 декабря рабочего дня, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом».

В октябре Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году. Так, рабочий день с четверга, 2 января, переносится на субботу, 4 января, а с понедельника, 6 января, — на субботу, 11 января.