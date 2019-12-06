HR-персоной года в Беларуси стала директор по персоналу компании А1 Ольга Жданович
5 декабря в кинотеатре VOKA CINEMA прошла кейс-конференция конкурса «Премия HR-бренд», по итогам которого HR-персоной 2019 года в Беларуси профессиональное сообщество выбрало директора по персоналу компании А1 Ольгу Жданович.
Победителей конкурса определяют эксперты международного жюри.
С 2015 года отдельно учреждена специальная номинация «HR-персона года», и в ней победитель определяется путем открытого онлайн-голосования.
В этом году HR-сообщество выдвинуло в эту категорию
Большинство голосов было отдано за HR-директора компании А1 Ольгу Жданович.
Конкурс «Премия HR-бренд» также ежегодно проходит в России, Украине и странах Центральной Азии. Его организатор на белорусском рынке — РАБОТА.TUT.BY.