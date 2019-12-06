HR-персоной года в Беларуси стала директор по персоналу компании А1 Ольга Жданович

5 декабря в кинотеатре VOKA CINEMA прошла кейс-конференция конкурса «Премия HR-бренд», по итогам которого HR-персоной 2019 года в Беларуси профессиональное сообщество выбрало директора по персоналу компании А1 Ольгу Жданович.

«Премия HR-бренд» — ежегодный независимый конкурс в области управления персоналом и репутацией бренда, который проводится в нашей стране уже в пятый раз. Его задача — представить лучшие HR-практики и создать платформу для обмена опытом и улучшения бизнес-показателей компаний через управление персоналом.

Победителей конкурса определяют эксперты международного жюри.

С 2015 года отдельно учреждена специальная номинация «HR-персона года», и в ней победитель определяется путем открытого онлайн-голосования.

В этом году HR-сообщество выдвинуло в эту категорию 11 кандидатов — наиболее эффективных HR, которые сегодня работают в Беларуси, развивают рынок, формируют тренды профессии и активно продвигают бренд своей компании.

Большинство голосов было отдано за HR-директора компании А1 Ольгу Жданович.

Конкурс «Премия HR-бренд» также ежегодно проходит в России, Украине и странах Центральной Азии. Его организатор на белорусском рынке — РАБОТА.TUT.BY.