Андрейченко поставил депутатам задачи

Депутаты Палаты представителей седьмого созыва должны повысить роль парламента в реализации действующего в Беларуси политического курса, заявил Владимир Андрейченко, которого сегодня в очередной раз избрали спикером.

В своей предвыборной речи он отметил, что «мы обязаны повысить роль парламента в реализации действующего политического курса и решении задач, стоящих перед страной на современном этапе. Поэтому первоочередной для нас должна быть социально-экономическая повестка».

Законопроекты, с которыми придется работать депутатам нового созыва, по словам Андрейченко, «непосредственно связаны с обеспечением экономического роста и повышением благосостояния граждан». Парламентариям «необходимо провести корректировку законодательства в сфере управления хозяйственными обществами».

«Особое внимание здесь надо уделить развитию коммерческих организаций с долей государства в целях повышения их эффективности и конкурентоспособности», — пояснил он.

Кроме того, Андрейченко считает важным «продолжить работу по улучшению инвестиционного климата», в частности «усилить защиту прав инвесторов, скорректировать законодательство о свободных экономических зонах и индустриальных парках, проработать вопрос о внедрении этих опытов в масштабах всей страны».

«Для улучшения условий ведения бизнеса нам надо еще раз критически посмотреть на административные процедуры, необходимо упростить регистрацию новых субъектов хозяйствования, оптимизировать лицензируемые виды деятельности, предусмотреть новые стимулы для развития малого и среднего предпринимательства, — сказал депутат. — В центре нашего внимания будут вопросы инновационной деятельности, особенно в части совершенствования механизмов формирования и использования средств инновационных фондов».

Депутатам также нужно «качественно продвинуться в вопросах законодательного сопровождения цифровой трансформации экономики, развитии отраслей реального сектора, бюджетной и социальной сфер».

«Идя по пути создания IT-страны, нужно помнить, что важными условиями экономического роста сегодня являются качество жизни, здоровья, экологии, развитая инфраструктура, уровень образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и других услуг. Все это позволяет обеспечить прирост населения, приостановить отток трудовых ресурсов и сохранить высокий кадровый потенциал», — заявил кандидат на пост председателя Палаты представителей.

Отдельным приоритетом парламента он назвал национальную безопасность, которая представляет собой «комплексную задачу, пронизывающую практически все сферы законодательства».

«В целом же законотворчество сложный и кропотливый процесс. Здесь нет мелочей. Каждая норма затрагивает интересы людей и отражается на благосостоянии общества. Поэтому наша задача — постоянно работать над повышением качества принимаемых законов. Для этого необходимо, чтобы все точки зрения были рассмотрены, различные варианты предложенных решений изучены, а аргументы услышаны», — подчеркнул Андрейченко.

Выборы председателя нижней палаты парламента проходят на безальтернативной основе. В случае избрания большинством депутатов Андрейченко возглавит Палату представителей в четвертый раз.