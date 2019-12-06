Российского журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали за шествие оппозиции

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей журналиста и муниципального депутата Илью Азара за шествие 31 августа.

Азара обвиняли в повторном нарушении порядка проведения акций (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Полицейские несколько раз пересоставляли протокол из-за ошибок, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Журналиста задержали вечером 2 сентября, когда он уложил дочку спать и вышел из квартиры покурить. Полицейские увели его, оставив ребенка в незапертой квартире.

На шествии 31 августа в центре Москвы никого не задержали. Позднее за него арестовали Марка Гальперина, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и сторонника Навального Александра Соловьева и лидера Либертарианской партии Сергея Бойко. Генерального продюсера «Навальный LIVE» Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей, а сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина — на 20 тысяч.

До этого Азара оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию 27 июля.