Российского журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали за шествие оппозиции

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Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей журналиста и муниципального депутата Илью Азара за шествие 31 августа.

Азара обвиняли в повторном нарушении порядка проведения акций (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Полицейские несколько раз пересоставляли протокол из-за ошибок, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Журналиста задержали вечером 2 сентября, когда он уложил дочку спать и вышел из квартиры покурить. Полицейские увели его, оставив ребенка в незапертой квартире.


В Москве задержали оппозиционного журналиста Илью Азара

На шествии 31 августа в центре Москвы никого не задержали. Позднее за него арестовали Марка Гальперина, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и сторонника Навального Александра Соловьева и лидера Либертарианской партии Сергея Бойко. Генерального продюсера «Навальный LIVE» Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей, а сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина — на 20 тысяч.

До этого Азара оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию 27 июля.
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Тэги: российская оппозиция российская журналистика Мосгордума Персона: Илья Азар

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