Фотофакт. Мингорисполком одобрил проект ТРЦ на месте бывшего Червенского рынка

На архитектурно-градостроительном совете в Мингорисполкоме одобрили предварительное проектное решение по торгово-развлекательному комплексу на месте бывшего Червенского рынка.

Источник: группы компаний РАПА

В 2019 году основным владельцем компании-застройщика площадки бывшего Червенского — ООО «Сильвер Капитал» — стала структура группы компаний РАПА, которая управляет гипермаркетами Green. Директором «Сильвер Капитала» стал сооснователь РАПА Анатолий Ким, пишет TUT.by .

При оптимистичном раскладе в декабре проект ТРЦ поступит в экспертизу, а пока предварительное проектное решение было рассмотрено на архитектурно-градостроительном совете. Проект предполагает строительство ТРЦ с паркингом общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.

В цокольном этаже ТРЦ будет гипермаркет (судя по всему Green), на первом этаже — торговля, на втором и третьем — спортивно-оздоровительные и развлекательные заведения. Торговая площадь — 19,5 тысяч квадратных метров, паркинг — 15,5 тысяч, развлекательные заведения — 7 тысяч, спортивно-оздоровительные — 6 тысяч.

При хорошем раскладе весной застройщик выйдет на площадку. Для строительства такого объекта нужно еще два-три года.

Построить на месте Червенского рынка на Маяковского многофункциональный комплекс изначально собиралась иранская компания «Дидас». Предпринимателей с площадки выселили в 2013 году, но спустя даже несколько лет инвестор не приступил к строительству. Поэтому город изъял у иранцев этот участок и выставил на торги.