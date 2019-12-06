Минское «Динамо» героически сравняло счет с «Северсталью» и проиграло по буллитам

Динамовцы уступали на «Минск-Арене» три шайбы уже в первом периоде, но смогли собраться и сравнять счет за полминуты до финальной сирены.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома уступило «Северстали» по буллитам со счетом 3:4, потерпев пятое поражение подряд.

Первые три шайбы забросили россияне: на 12-й минуте это сделал Гераськин, на 13-й — Хлыстов, на 14-й — Якимов. Андрей Костицын сократил отставание на 26-й минуте, Спунер на 52-й вернул интригу в матч, а Пулккинен за 38 секунд до сирены сравнял счет — 3:3.

В овертайме соперники не забрасывали, а по буллитам сильнее оказались гости. Динамовцы не смогли реализовать ни один буллит из пяти.