Активисты планируют работать с парламентом для принятия закона о домашнем насилии

В начале 2020 года инициативная группа «Маршируй, детка!» собирается начать работу с депутатами нового парламента по вопросу разработки законопроекта о противодействии домашнему насилию, сообщила БелаПАН координатор группы Светлана Гатальская.

«Мы соберем группы волонтерок, которые будут записываться на приемы к депутатам своих округов, разговаривать с ними на эту тему. На нашем сайте marchbabe.by создадим отдельную страницу для каждого депутата, с которым работаем. После встреч с каждым из них будем отображать полученную информацию, публиковать мнение депутата о необходимости возвращения к работе над уже готовой концепцией проекта закона или о разработке нового документа по противодействию домашнему насилию», — сказала координатор.

По ее словам, цель этой работы — инициировать создание в парламенте рабочей группы по разработке законопроекта по противодействию домашнему насилию.

Гатальская напомнила, что на сайте petitions.by продолжается сбор подписей под петицией за принятие в Беларуси этого закона. Авторы обращения приводят информацию о том, что ежегодно в милицию поступает около 150 тыс. звонков о семейно-бытовых скандалах, в семье совершается 2 тыс. уголовных преступлений. При этом только треть агрессоров привлекается к административной ответственности.

Также приводятся результаты исследования по распространенности насилия в отношении женщин, проведенного в 2018 году по заказу ЮНФПА. Они говорят, что каждая вторая белоруска хотя бы однажды подвергалась тому или иному виду насилия. Авторы петиции отмечают, что действующее законодательство может наказать агрессора, когда трагедия уже произошла, и не в силах ее предотвратить. Но даже принимаемых мер в виде административного наказания недостаточно, и они неэффективны.

Авторы обращения просят главу государства Александра Лукашенко «пересмотреть его позицию о принятии комплексного закона с целью защитить женщин, детей и пожилых граждан, страдающих от насилия со стороны близких»; Национальный центр законодательства и правовых исследований — включить в план подготовки законопроектов на 2020 год разработку проекта комплексного закона о предупреждении домашнего насилия, депутатов Палаты представителей — инициировать эту работу, а Совет министров — обеспечить в этом реальное участие наряду с профильными министерствами и ведомствами.

Петицию планируется отправить в госорганы в конце января 2020 года.

На сегодня на сайте собрано уже более 4 тыс. подписей и еще 1,5 тыс. подписей авторы собрали в ходе различных мероприятий. Подписать петицию также можно на сайте marchbabe.by. От имени организаций заявить свой голос можно будет 8 декабря на показе в Минске документального спектакля «Родные люди?». Постановка расскажет реальные истории женщин и детей, которые пережили домашнее насилие, сумели или не сумели обустроить свою жизнь после ухода от агрессора. Мероприятие проводят Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства совместно с инициативой «Маршируй, детка!» в рамках глобальной акции «16 дней активных действий против гендерного насилия».

В рамках глобальной кампании 9 и 10 декабря в столичном Киевском сквере планировалось провести пикеты против домашнего насилия, однако Мингорисполком отказался их санкционировать. Несмотря на отказ, организаторы собираются подать еще несколько заявок на проведение таких пикетов до конца года.