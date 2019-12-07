Немного потеплеет: в субботу будет до +5°C

/ Общество
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В субботу в Беларуси немного потеплеет: территория страны окажется под влиянием области пониженного атмосферного давления (лишь днем в северо-западной части страны скажется влияние фронтальных разделов).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На северо-западе пройдет дождь (местами возможен мокрый снег).

Ветер юго-западный порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +5°C.

В столице вероятность осадков составляет всего 10%. Ветер юго-западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром -1..+1°C;
  • днем около 0;
  • вечером 0..+2°C.
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Тэги: погода

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