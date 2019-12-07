Немного потеплеет: в субботу будет до +5°C
В субботу в Беларуси немного потеплеет: территория страны окажется под влиянием области пониженного атмосферного давления (лишь днем в северо-западной части страны скажется влияние фронтальных разделов).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На северо-западе пройдет дождь (местами возможен мокрый снег).
Ветер юго-западный порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +5°C.
В столице вероятность осадков составляет всего 10%. Ветер юго-западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром -1..+1°C;
- днем около 0;
- вечером 0..+2°C.