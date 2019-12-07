Сотни белорусов вышли на Октябрьскую площадь протестовать против «углубленной интеграции»

На Октябрьской площади Минска собралось около 500 человек, выступающих против «углубленной интеграции» с Россией. Люди держат бело-красно-белые флаги.

Появились плакаты с надписями «Не саюзнай дзяржаве» и «Это не интеграция — это оккупация».

По данным БелаПАН, в акции принимают участие не только жители столицы, но и приезжие.

С 11.30 до 11.45 на участке от здания цирка до Главпочтамта вдоль проспекта Независимости сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки.

Сотрудники милиции предупреждали собравшихся о том, что акция не санкционирована и ее участники могут быть привлечены к административной ответственности.

Выйти людей на проспект, чтобы выразить протест против интеграции с Россией, призвали представители гражданской кампании «Свежий ветер», созданной несколько месяцев назад для защиты государственного суверенитета Беларуси. Они предложили выстроиться в живую цепь.



