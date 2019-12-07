Видеофакт. Во время акции на Октябрьской площади произошла потасовка оппозиции с силовиками

Во время сегодняшней акции на Октябрьской площади, которая проходит против «углубленной интеграции» Беларуси и России, произошла потасовка манифестантов с «людьми в штатском».

После того, как протестующие направились к Дворцу республики, группа «людей в штатском» поспешила занять ступеньки и отталкивала оппозиционеров.

Но все обошлось без «мордоброя» и выкручивания рук.

Отметим, что пока представители правоохроанительных органов ведут себя не агрессивно. Участники акции говорят, что слышали, как по рации передавалась команда «действовать аккуратно».

Напомним, с 11.30 до 11.45 на участке от здания цирка до Главпочтамта вдоль проспекта Независимости сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки.