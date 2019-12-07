«Диктатор становится слабее». На Октябрьской прошла еще одна акция против интеграции с Россией

На Октябрьской площади Минска прошел еще один стихийный митинг против интеграции с Россией. Участники акции пришли туда с площади Свободы.

«Сегодня мы ходили по нашему городу как свободные люди, — сказал, выступая на митинге, активист гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель. — И это еще раз доказывает, что каждый такой шаг нас приближает к свободе, с каждым таким шагом диктатор становится слабее и слабее. Уже в следующем году, в ближайшее время, Лукашенко уйдет».

Сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик поблагодарил всех, кто вышел сегодня на акцию за независимость Беларуси. По его словам, в настоящее время независимость страны поддерживают 95% граждан, «но они не верят, что угроза серьезная, что даже такой человек, как Лукашенко, может продать независимость Беларуси».

«Сегодня в Сочи два страшных и уже старых человека решают судьбу нашей страны, не имея на то права, — сказал Сивчик. — В 1996 году Лукашенко совершил переворот, после которого у нас до сих пор нет выборов. Второй (Путин. — БелаПАН.) еще страшнее: в 2008 году из-за него случилась война в Грузии, в 2014-м — в Украине. Ненависть к этой империи оттуда уже никогда не уйдет. Сейчас Путин, видимо, хочет, чтобы и в Беларуси прониклись этим чувством».

Заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий

Сивчик подчеркнул, что белорусы не знают того, о чем в данный момент договариваются Путин и Лукашенко. «Но ставки слишком высоки. Это не просто эпизод в жизни Беларуси — возможно, за эти дорожные карты белорусам придется заплатить миллионами жизней. Россия воюет в Сирии и других местах. Нам еще войны не хватало», — сказал политик.

«Если, не дай бог, будут подписаны эти позорные документы, нужно будет готовить всю Беларусь к кампании «Ни одной белорусской копейки путинской клике». Нужно будет, чтобы ни один автобус, поезд не прошел через восточную границу, — заявил Сивчик. — Воли той тысячи человек, которая сегодня вышла, хватит, чтобы пробудить свою Беларусь. Мы не сдадим Беларусь!»

Сивчик уверен, что в будущем на Октябрьской площади появится памятник Кастусю Калиновскому, потому что «белорусы помнят своих национальных героев и понимают, что Россия ведет против Беларуси гибридную войну». «И мы ее выдержим, потому что этого требует наша история, наши герои и наш народ», —заключил политик.

С Октябрьской площади участники акции — около 400 человек — отправились в сквер Янки Купалы, где в течение четверти часа читали его стихи. Затем демонстранты пошли на площадь Якуба Коласа.

