Видеофакт. У одного из членов банды торговцев оружием обнаружили герб «Погоня»
Российские спецслужбы сообщили о задержании банды, причастной к контрабанде оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических средств.
«Изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества, 560 тысяч рублей и 17600 долларов США», — отметила ФСБ.
Были задержаны с поличным организатор криминального бизнеса и шесть активных членов группировки. Операция проходила 5 и 6 декабря на территориях Новгородской и Ленинградской областей.
На опубликованных кадрах видно, что оперативник достает мешок с боеприпасами и кладет его на поверхность с изображением герба «Погоня».