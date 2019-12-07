Видеофакт. У одного из членов банды торговцев оружием обнаружили герб «Погоня»

/ Общество
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Российские спецслужбы сообщили о задержании банды, причастной к контрабанде оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических средств.

 

 

«Изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества, 560 тысяч рублей и 17600 долларов США», — отметила ФСБ.

Были задержаны с поличным организатор криминального бизнеса и шесть активных членов группировки. Операция проходила 5 и 6 декабря на территориях Новгородской и Ленинградской областей.

На опубликованных кадрах видно, что оперативник достает мешок с боеприпасами и кладет его на поверхность с изображением герба «Погоня».
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Тэги: погоня ФСБ

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