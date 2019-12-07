Лукашенко подарил Путину колбасу и бутылку

Владимиру Путину достался в порадрок от Александра Лукашенко продуктовый набор.

Президенты России и Беларуси встречались сегодня в Сочи, чтобы обсудить «актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества». Об официальных итогах переговоров пока ничего не сообщается.

При этом Telegram-канал «Пул первого» сообщил о том, что Лукашенко преподнес Путину. В качестве подрадка президент Беларуси привез продуктовый набор – колбасу, конфеты, сыр, сало, а также некую загадочную бутылку.

Завтра, 8 декабря, будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России. Планировалось, что к этой дате президенты двух стран подпишут пакет дорожных карт по дальнейшей интеграции.

В этой связи сегодня в Минске прошли несколько уличных акций в поддержку независимости Беларуси и против интеграции с Россией.