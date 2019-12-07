Лукашенко и Путин договорились еще раз встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге

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Александр Лукашенко и Владимир Путин до конца года проведут еще одну встречу. Она запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Об этом 7 декабря в Сочи после завершения переговоров между главами двух стран сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.


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Переговоры между Лукашенко и Путиным по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства проходили в резиденции «Бочаров Ручей» и продолжались более пяти часов.

По их итогам президенты не сделали заявлений. Путин проводил Лукашенко до крыльца, и президент Беларуси уехал, сообщает РБК.

По словам Максима Орешкина, в ходе переговоров сторонам удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.

«Сегодня был такой напряженный день, на самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по урегулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса даже по вопросу нефти и газа. Позиции сторон были очень серьезно сближены», — цитирует российского министра РБК.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Максим Орешкин Владимир Путин

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