Лукашенко и Путин договорились еще раз встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко и Владимир Путин до конца года проведут еще одну встречу. Она запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Об этом 7 декабря в Сочи после завершения переговоров между главами двух стран сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Переговоры между Лукашенко и Путиным по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства проходили в резиденции «Бочаров Ручей» и продолжались более пяти часов.

По их итогам президенты не сделали заявлений. Путин проводил Лукашенко до крыльца, и президент Беларуси уехал, сообщает РБК.

По словам Максима Орешкина, в ходе переговоров сторонам удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.