Лукашенко и Путин договорились еще раз встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге
Александр Лукашенко и Владимир Путин до конца года проведут еще одну встречу. Она запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Об этом 7 декабря в Сочи после завершения переговоров между главами двух стран сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Переговоры между Лукашенко и Путиным по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства проходили в резиденции «Бочаров Ручей» и продолжались более пяти часов.
По их итогам президенты не сделали заявлений. Путин проводил Лукашенко до крыльца, и президент Беларуси уехал, сообщает РБК.
По словам Максима Орешкина, в ходе переговоров сторонам удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.
«Сегодня был такой напряженный день, на самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по урегулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса даже по вопросу нефти и газа. Позиции сторон были очень серьезно сближены», — цитирует российского министра